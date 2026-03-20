Özgür Özel, 4 milletvekilini Muhittin Böcek’e gönderdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

"Rüşvet ve yolsuzluk" davalarının sürdüğü CHP'de, bu kez Genel Başkan Özgür Özel'in panik havası gündemde.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçenlerin yakında ortaya çıkacağına işaret etti.

ÖZEL, BÖCEK'E 4 MİLLETVEKİLİ GÖNDERDİ

Bakan Akın Gürlek’in sözlerinden sonra Özgür Özel’in paniğe kapıldığı ve Muhittin Böcek’i ziyaret için 4 milletvekilini görevlendirdiği öğrenildi.

Özgür Özel, Muhittin Böcek ile görüşmek üzere CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem’i devreye soktu.

BÖCEK İTİRAFÇI MI OLACAK

4 milletvekilinin, Özgür Özel'in ricasıyla geldiklerini belirttikleri ve Böcek'e "itirafçı olacağı yönündeki" iddiaları sordukları öğrenildi.

CHP'DE KAZAN KAYNIYOR

CHP'de yaşanan bu gelişmelerden tabanın rahatsız olduğu ve ortaya çıkan çelişkili duruma ilişkin de bazı isimlerin açıklama beklediği öğrenildi.

ÖZEL "GİTMEDİM" DEDİ BÖCEK'İN PAYLAŞIMI DEŞİFRE ETTİ

Özgür Özel, verdiği bir röportajda Muhittin Böcek’i kastederek “Söylenen tarihlerde o yerin yakınından bile geçmedim, Manisa’ya sadece miting için gittim.” şeklindeki sözleri, Böcek'in paylaşımı ile çürütüldü.

Böcek’in 15 Ocak 2024 tarihli paylaşımında, CHP'nin vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Ferdi Zeyrek’i ziyaret ettiği ve bunu kamuoyuna duyurduğu ortaya çıktı.

BÖCEK SAATLERCE MANİSA'DA KALDI

Adli kaynaklara göre, görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

İki ayrı aracın öncü-artçı düzeninde hareket ettiği, araçların 08.15-08.20 saatleri arasında Antalya’dan birlikte çıkış yaptığı, kısa süre sonra Korkuteli PTS noktasından geçtikleri ve ardından Denizli-Alaşehir güzergahını kullanarak Manisa’ya ulaştıkları ortaya çıktı.

Muhittin Böcek’in saat 11.20 civarında Manisa’ya geldiği, gün boyunca ise Şehzadeler-Yunusemre ilçelerinde saat 17.00’ye kadar bulunduğu tespit edildi.

AKIN GÜRLEK NE DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şöyle konuşmuştu;

"Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor?

Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var.

Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor.

Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa’da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası.”

ADAYLIK SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Bakan Akın Gürlek'in bu sözleri, Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde yaşadıklarını akıllara getirdi.

Bilindiği üzere Muhittin Böcek, pandemi döneminde geçirdiği rahatsızlıklar üzerine yeni dönemde aday olmaması için yoğun bir muhalefetle karşı karşıyaydı.

Antalya'da CHP'den birçok isim adaylık için kulis yaptı.

Muhittin Böcek'in aday gösterilmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak bir anda durum değişti ve Muhittin Böcek aday gösterildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu sözlerinin ardından akıllara yaşanan adaylık çekişmeleri geldi.

20 MİLYON DOLARA ADAYLIK MI SATIN ALDI

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre; Muhittin Böcek, aday olabilmek için yaklaşık 20 milyon dolarlık bir ödeme yaptı.

CHP kulislerinde konuşulup dışarıya sızan bu iddia, önümüzdeki günlerde Türkiye gündeminde fazlasıyla tartışılacak gibi gözüküyor.