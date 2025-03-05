Afyonkarahisar'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 6 gözaltı

İHA
Suçlulara geçit yok...
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Salar, Nuribey, Sarık, Belkaracaören belde ve köylerinde evlerinde ruhsatsız silah bulundurdukları yönünde bilgi aldı.
6 GÖZALTI
Ardından belirtilen bölgelerde operasyon yapan ekipler; E.K., H.D., K.Y., H.F., S.B. ve A.K. isimli şahısların evlerine baskın düzenledi.
Baskında yapılan aramalarda 8 adet av tüfeği, tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, tabanca şarjörleri, 500’e yakın mermi ve 2 adet galara sentetik ecza hapı ele geçirildi.
CEZA UYGULANDI
Gözaltına alınan şahıslara olayla ilgili toplamda 48 bin 16 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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