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Afyonkarahisar'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 6 gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 6 gözaltı Kent genelinde ruhsatsız silah operasyonu yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu hap da ele geçirildi.