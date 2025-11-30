Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kaza yaptı

- Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi.
- 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
- Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kontrolden çıktı.
Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
21 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.
Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.