Abone ol: Google News

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kaza yaptı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 09:41 Güncelleme:
  • Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi.
  • 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
  • Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kontrolden çıktı.

Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

21 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

3. Sayfa Haberleri