Mahmut Tanal, Yunanistan tatilinden döndü

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

CHP'de taşlar yerine oturmaya başlıyor.

Yolsuzluk ve rüşvet davalarıyla anılan CHP'de Özgür Özel dönemi sona erdi.

Ankara Yerel Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesiyle de CHP'de tansiyon tarihinde hiç görülmemiş derecede yüksek.

MAHMUT TANAL'IN YUNANİSTAN ÇIKARMASI

CHP'de geçtiğimiz günlerde tahliye kararıyla ortalık birbirine girmişti.

Tahliye kararının ardından binaya gelen polis ekiplerine karşı bina içinde kurulan barikatlarda ve kamu görevlilerine engel olunması noktasında CHP'nin Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal aktif rol oynamıştı.

CHP Genel Merkez binasının önünde ağlayan Tanal, Kurban Bayramı'nda soluğu Yunanistan'da aldı.

YUNANİSTAN'A GİTTİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evine giden Tanal buradaki ziyaret anlarına dair bir video paylaştı.

Tanal ayrıca evin önünde poz verdiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CHP milletvekili Mahmut Tanal, Yunanistan'da Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti

TEPKİ ALDI, ANITKABİR'E GELDİ

Tanal, CHP'nin içindeki kaos sürerken Yunanistan'da tatil yaptığı için tepki alınca soluğu Ankara'ya döner dönmez Anıtkabir'de aldı.

CHP Genel Merkezi, Mahmut Tanal'ın gözyaşlarıyla ıslandı: Partililer balkondan izledi