Mahmut Tanal, Yunanistan tatilinden döndü
Yunanistan'da bulunan Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret eden Mahmut Tanal, tatilini bitirdikten sonra gelen tepkileri hafifletmek için Anıtkabir'e gitti.
CHP'de taşlar yerine oturmaya başlıyor.
Yolsuzluk ve rüşvet davalarıyla anılan CHP'de Özgür Özel dönemi sona erdi.
Ankara Yerel Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.
Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesiyle de CHP'de tansiyon tarihinde hiç görülmemiş derecede yüksek.
MAHMUT TANAL'IN YUNANİSTAN ÇIKARMASI
CHP'de geçtiğimiz günlerde tahliye kararıyla ortalık birbirine girmişti.
Tahliye kararının ardından binaya gelen polis ekiplerine karşı bina içinde kurulan barikatlarda ve kamu görevlilerine engel olunması noktasında CHP'nin Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal aktif rol oynamıştı.
CHP Genel Merkez binasının önünde ağlayan Tanal, Kurban Bayramı'nda soluğu Yunanistan'da aldı.
YUNANİSTAN'A GİTTİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evine giden Tanal buradaki ziyaret anlarına dair bir video paylaştı.
Tanal ayrıca evin önünde poz verdiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından paylaştı.CHP milletvekili Mahmut Tanal, Yunanistan'da Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti
TEPKİ ALDI, ANITKABİR'E GELDİ
Tanal, CHP'nin içindeki kaos sürerken Yunanistan'da tatil yaptığı için tepki alınca soluğu Ankara'ya döner dönmez Anıtkabir'de aldı.
