Ankara'da balkondan çıplak şekilde düşerek can verdi: Yeni görüntüler ortaya çıktı

25 Mart'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde talihsiz bir kaza meydana geldi.

30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti.

Üzerinde kıyafet olmayan Biçer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı F.Ö. ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.

CİNAYET İDDİASI

Soruşturma aşamasındaki olayla ilgili, davanın ‘Kasten Öldürme Suçundan' görülmesini talep eden aile ise Biçer'i nişanlısının öldürdüğünü iddia etmişti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vefat eden Biçer'in nişanlısı F.Ö. ile olay gecesi yaşadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Apartmanın güvenlik kamera ile kaydedilen görüntülerde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ile evdeki hareketlilik ve F.Ö.'nün olay sonrasında elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer aldı.