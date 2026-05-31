Galatasaray, Yaser Asprilla ile ilgili kararını verdi
İspanyol basını, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'nın bonservisini Girona'dan almayacağını duyurdu.
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Girona’ya geri dönecek.
GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAYACAK
AS'ın haberine göre; İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun Galatasaray tarafından kullanılmayacağı belirtildi.
KADRODA TUTACAKLAR
LaLiga’dan düşen İspanyol ekibinin, Asprilla’yı kadroda tutarak yeniden üst lige çıkma hedefinde önemli bir parça olarak kullanabileceği ifade edildi.
9 MAÇTA GOL KATKISI YAPAMADI
14 milyon euro piyasa değeri bulunan Asprilla, Galatasaray formasıyla 9 maça çıkmış, bu maçlarda gol katkısında bulunmamıştı.
