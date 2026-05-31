Galatasaray, Yaser Asprilla ile ilgili kararını verdi

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Girona’ya geri dönecek.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

AS'ın haberine göre; İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun Galatasaray tarafından kullanılmayacağı belirtildi.

KADRODA TUTACAKLAR

LaLiga’dan düşen İspanyol ekibinin, Asprilla’yı kadroda tutarak yeniden üst lige çıkma hedefinde önemli bir parça olarak kullanabileceği ifade edildi.

9 MAÇTA GOL KATKISI YAPAMADI

14 milyon euro piyasa değeri bulunan Asprilla, Galatasaray formasıyla 9 maça çıkmış, bu maçlarda gol katkısında bulunmamıştı.