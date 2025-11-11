Ağrı'da 14 yaşındaki kız biçerdöverin altında kaldı

- Ağrı'da 14 yaşındaki Nursefa Samur, biçerdöverin altında kalarak yaşamını yitirdi.
- Olay Aşkale köyünde ayçiçeği hasadı sırasında meydana geldi.
- Samur'un cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.
Ağrı'nın Aşkale köyünde tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte ayçiçeği hasadına giden Nursefa Samur, traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samur’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nursefa Samur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.