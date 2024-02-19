Ağrı'da korkutan kaza: Direksiyon hakimiyeti kaybetti, duvarı deldi Karşıdan gelen araca vurmamak için eve çarpan sürücü, çarptığı evin duvarını deldi. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

İHA

Ağrı'da ilçesinde kontrolden çıkan araç, evin duvarına çarptı.

Doğubayazıt ilçesinde Orhan Akşit, yönetimindeki otomobil ile sabah saat 08.45 sıralarında hareket halindeyken karşıdan gelen araca çarpmamak için direksiyonu çevirdi.

Kontrolünü kaybetti

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, Süleyman Baykal’a ait evin duvarına çarptı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine kaza yerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin duvarı delindi

Olayda evin duvarının bir bölümü, aracın çarpma şiddetiyle delindi.

Araçta ve evin duvarında maddi hasarın meydana geldiği kazada, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)