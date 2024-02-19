Ağrı'da korkutan kaza: Direksiyon hakimiyeti kaybetti, duvarı deldi

İHA
Ağrı'da ilçesinde kontrolden çıkan araç, evin duvarına çarptı.
Doğubayazıt ilçesinde Orhan Akşit, yönetimindeki otomobil ile sabah saat 08.45 sıralarında hareket halindeyken karşıdan gelen araca çarpmamak için direksiyonu çevirdi.
Kontrolünü kaybetti
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, Süleyman Baykal’a ait evin duvarına çarptı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine kaza yerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin duvarı delindi
Olayda evin duvarının bir bölümü, aracın çarpma şiddetiyle delindi.
Araçta ve evin duvarında maddi hasarın meydana geldiği kazada, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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