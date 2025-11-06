Ağrı'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü

- Ağrı'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
- Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet A. yaşamını yitirirken, iki kişi ağır yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Karaca köyü mevkiinde Yılmaz G. (36) idaresindeki otomobil, sola dönüş yapmak isteyen Ahmet A.'nın (62) kullandığı minibüsle çarpıştı.
Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Minibüs sürücüsü Ahmet A.'nın kazada hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı araçtaki Güzel A. (63) ile otomobil sürücüsü Yılmaz G. ise ağır yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.