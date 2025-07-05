Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir tır şarampole devrildi.

İsmail B. (47) idaresindeki 52 RB 500 plakalı tır, Ağrı-Erzurum kara yolu Güneykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ TIRDA SIKIŞTI

Tırda sıkışan 2 kişi, AFAD ekiplerince çıkarıldı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İsmail B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİNCİ KİŞİ AĞIR YARALI

Ağır yaralanan bir kişi Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenaze, aynı hastanenin morguna gönderildi.