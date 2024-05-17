AK Partili vekil, uçakta kalbi duran yolcuya müdahale etti

İHA
Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Hava Yolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı.
Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti.
Milletvekili Keleş müdahale etti
Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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