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İHA

Aksaray’ın Kılıçaslan Mahallesi’nde bulunan 1327. Sokak’taki bir parkta arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki yabancı uyruklu M.H., tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıs, “Neden baktın?” diyerek M.H.’ye sözlü olarak sataştı. Gencin kendisini savunarak "bakmadım" demesi üzerine başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

BACAĞINDAN 2 BIÇAK DARBESİ ALDI

Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak M.H.’yi bacağından iki kez bıçakladı. Yaralı genç kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARALI GENCİN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından M.H.’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, park çevresindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.