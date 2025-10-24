Aksaray’da 8 yerinden bıçaklanan adam ağır yaralandı

- Aksaray Kılıçaslan Parkı'nda İlyas Ç. kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak ağır yaralandı.
- Şüpheliler olay sonrası kaçarak kayıplara karışırken, yaralı şahıs evine dönüp sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Polisin soruşturması devam ederken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da tahkikat başlattı.
Aksaray’da Kalanlar Mahallesinde bulunan Kılıçaslan Parkında, park içerisindeki tuvaletler kısmında oturan İlyas Ç. (44), kimliği belirsiz kişi yada kişilerce iddiaya göre önce gasbedildi sonra 8 ayrı yerinden bıçaklanarak yaralandı.
KANLAR İÇİNDEKİ ADAM EVİNE SIĞINDI
Olayın ardından şahıs ya da şahıslar kaçarak kayıplara karışırken, kanlar içindeki adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bu sırada yaralı şahsın, güçlükle yürüyerek parkın yukarısındaki evine gittiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi evin önündeki kanepe üzerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Burada kırmızı alana alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli yada şüphelilerin peşine düştü.
Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.