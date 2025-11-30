Aksaray'da aday sürücü alkollü yakalandı: Ehliyeti daimi iptal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'da alkollü sürücü, emniyeti alarma geçirdi...

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesinde yaşanan olayda, hafif ticari araçta seyir halinde alkol alındığı ve sürücüsünün alkollü olduğu ihbarını alan Aksaray Emniyeti hızla harekete geçti.

SÜRÜCÜ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE DURDURULDU

Aracın son görüldüğü yerden takibine başlayan polis, Kent Güvenlik Sistemi kameralarından (KGYS) yaptığı takiple aracın Makas Kavşağı'nda olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda trafik ve asayiş ekibi sevk edildi.

Kavşaktan E-90 karayoluna çıkıp gitmeye çalışan sürücü, polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Araç sürücüsü Ramazan Han Ö. ve yanındaki arkadaşı Cumali E. araçtan indirildi.

Trafik ekipleri, alkolmetre ile sürücüye alkol testi yaparak sürücünün 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti.

EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Sürücü hakkında yapılan sorgulamada aday sürücü olduğu belirlenirken, aday sürücü olması nedeniyle alkollü araç kullandığı için ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Öte yandan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Hafif ticari araç ise araç sahibi olan yolcu konumundaki arkadaşına teslim edildi.