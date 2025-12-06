Abone ol: Google News

Mersin’de trafikte ‘makas’ atan sürücü gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, trafiği tehlikeye düşüren hafif ticari araç sürücüsünü kısa sürede yakaladı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 19:16
  • Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine yakalandı.
  • Polis, Yenişehir ilçesinde makas atan hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına aldı.
  • Sürücü hakkında yasal işlemler başlatıldı ve görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 33 AYL 449 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anların sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı.

SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen sürücüyü kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

TEHLİKELİ MANEVRALAR KAMERADA

Öte yandan, sürücünün trafikte yaptığı tehlikeli manevralar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

