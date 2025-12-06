Mersin’de trafikte ‘makas’ atan sürücü gözaltına alındı

- Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine yakalandı.
- Polis, Yenişehir ilçesinde makas atan hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına aldı.
- Sürücü hakkında yasal işlemler başlatıldı ve görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 33 AYL 449 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anların sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı.
SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen sürücüyü kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
TEHLİKELİ MANEVRALAR KAMERADA
Öte yandan, sürücünün trafikte yaptığı tehlikeli manevralar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.