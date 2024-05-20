Aksaray’da aracını hatalı park eden maganda ortalığı karıştırdı.
Ankara Caddesi'nde aracını ikinci park olarak hatalı şekilde park eden Mustafa A., trafik polisinin aracını kaldırması yönündeki uyarısı üzerine trafik polisi ile tartışmaya başladı.
Ehliyeti olmadığı belirlenen Mustafa A., aracı bir tanıdığının alacağını belirterek uzun süre hatalı park konumunda bıraktı.
Trafik polisiyle tartıştı
Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen Ardahan A. adlı şahıs, akrabası Mustafa A. ile birlikte trafik polisiyle tartışmaya başladı.
Hatalı park halindeki araca binen Ardahan A. isimli sürücü, aracı kendilerini uyaran trafik polisinin üzerine sürmesi üzerine polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu.
O anlar kameraya yansıdı
Yaşanan olaylar cep telefonu kamerası ile kayıt edilirken polislerle tartışan şahısların haksız olmalarına rağmen gösterdikleri davranışları, vatandaşların da tepkisine neden oldu.
Polis memuru şikayetçi oldu
Trafik polisinin, kendisine hakaret eden her iki şahıs hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış