Haberler



3. Sayfa



Aksaray'da aracını hatalı park etti: Otomobilini kendisini uyaran polisin üzerine sürdü

Aksaray'da aracını hatalı park etti: Otomobilini kendisini uyaran polisin üzerine sürdü Aracını hatalı park eden sürücü, uyarıda bulunan polis memurunun üzerine otomobilini sürüp, yanında bulunan akrabasıyla birlikte polisle tartışmaya başladı. Trafik polisi kendisine hakaret eden 2 şahıstan da şikayetçi oldu.