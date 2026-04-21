İran Meclis Başkanı Kalibaf: Yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını öne sürerek, "Anlaşma olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran'ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" açıklamasında bulunmuştu.

İran cephesinden ABD ile yapılacak muhtemel yeni müzakerelere ilişkin açıklama geldi.

"YENİ KOZLARIMIZI OYNAMAK İÇİN HAZIRLANDIK"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Trump’ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirterek, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" dedi.







