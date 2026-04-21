İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın kızları İlis! Görenler yorum yapmadan geçemedi

Survivor yarışmacılarından İsmail Balaban ve İlayda Şeker, yarışmada birbirilerine aşık olmuş, kısa sürede de evlenmişlerdi.

Survivor 2025'in ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu açıklamıştı. İlayda Şeker, bebeklerine verecekleri ismi açıklamıştı.

İLİS BEBEK

Sosyal medya hesabından Şeker, 'Bebeğinizin adı ne olacak kaç çocuk düşünüyorsunuz?' sorusuna yanıt vermişti. Balaban ve Şeker, çiftinin bebeklerine 'İlis' adını verecekleri öğrenilmişti. Çift geçtiğimiz aylarda bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

BABASINA BENZETİLDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İlayda Şeker, kızının karelerini yayınladı. Minik İlis'i görenler baba İsmail Balaban'a benzetti. İlis için 'Babasının kopyası' yorumu yapıldı.