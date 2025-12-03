Aksaray'da bir genç daha akranı tarafından bıçaklandı

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Taşpazar Mahallesi 809. Sokak'ta bulunan parkta kan aktı.
Okul çıkışı parkta buluşan A.U. (16) ve O.M. (15) isimli çocuklar aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.U., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak O.M.’yi bacağından bıçakladı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE
Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
GÖRÜNTÜ ALAN GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Yaralı çocuk, arkadaşlarının omuzunda ambulansa taşınırken, çocuk yarasını unutup kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Neden çekiyorsun?" diye tepki gösterdi.
Olayı gerçekleştiren çocuk kayıplara karışırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Öte yandan dünde Ereğli Kapı Mahallesi’nde 14 yaşındaki A.K.E. isimli çocuk yine aynı yaştaki arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklanarak yaralanmıştı.