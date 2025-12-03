Aksaray'da bir genç daha akranı tarafından bıçaklandı Okul çıkışı buluşan iki çocuk arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşını bacağından yaraladı. Kentte dün de yaşanan benzer bir olayın ardından iki günde iki çocuk bıçaklanmış oldu.