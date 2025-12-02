Aksaray'da 14 yaşındaki öğrenci akranı tarafından bıçaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Ereğlikapı Mahallesi Selçuklu Park'ta ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi M.M.A. ile parkta karşılaştığı aynı okuldan bir akranı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akranı tarafından sol kol ve bacağından bıçakla yaralanan M.M.A., kanlar içinde yere yığıldı.

YARALI ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaralı M.M.A.'nın şüpheliyi tanıdığını ancak ismini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.