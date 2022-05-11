- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aksaray'da evini silah imalathanesine çevirdi
Aksaray'da evini silah imalathanesine çevirdi
Evinde tabanca imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet S.'nin evinin alt katına kurduğu atölyede 14 adet tabanca bulundu.
- 11.05.2022 - 12:00
- Güncelleme : 11.05.2022 - 12:41
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde oturan Mehmet S.'nin, evini silah imalathanesine dönüştürdüğü bilgisini alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Evinin alt katına atölye kurdu
Mehmet S.'nin, evinin alt katına kurduğu atölyede tabanca imal ettiği belirlendi.
Gözaltına alındı
Mehmet S. gözaltına alınırken, 14 tabancaya ve tabanca yapımında kullanılan malzemelere de el konuldu.