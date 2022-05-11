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    Aksaray'da evini silah imalathanesine çevirdi

    Evinde tabanca imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet S.'nin evinin alt katına kurduğu atölyede 14 adet tabanca bulundu.
    • 11.05.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:41
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    Aksaray'da evini silah imalathanesine çevirdi

    Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde oturan Mehmet S.'nin, evini silah imalathanesine dönüştürdüğü bilgisini alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti.

    İhbar üzerine harekete geçen jandarma, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

    Evinin alt katına atölye kurdu

    Mehmet S.'nin, evinin alt katına kurduğu atölyede tabanca imal ettiği belirlendi.

    Gözaltına alındı

    Mehmet S. gözaltına alınırken, 14 tabancaya ve tabanca yapımında kullanılan malzemelere de el konuldu.

    Aksaray da evini silah imalathanesine çevirdi #1

    Aksaray da evini silah imalathanesine çevirdi #2

    Aksaray da evini silah imalathanesine çevirdi #3


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