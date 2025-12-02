Aksaray’da gençler arasında bıçaklı kavga

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi’nde, 14 yaşındaki A.K.E. ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BACAĞINDAN VE OMZUNDAN YARALANDI

Kavga sırasında yanında bıçak taşıyan çocuk, A.K.E.’yi bacağından ve omuzundan bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. A.K.E., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ÇOCUK ARANIYOR

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen çocuk ise kayıplara karıştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili tahkikat başlattı.