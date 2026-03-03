İsrail’de CNN TÜRK ekibine gözaltı: Canlı yayına müdahale edildi

İran’ın Tel Aviv’e yönelik füze saldırıları sonrası kentteki gerilim sürerken CNN TÜRK ekibi, canlı yayın esnasında İsrail güvenlik birimlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bağlantı, İsrail Savunma Bakanlığı önünde yapılan yayın sırasında kesildi.

SİVİLLERİ GÖRÜNTÜLERKEN MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgedeki gelişmeleri aktaran muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, saldırı anındaki durumu ve sivillerin sığınaklara yönelişini izleyicilere aktarıyordu. İran’ın füze saldırısının hemen ardından halkın sığınaklardan çıkış anları ekrana yansıtıldığı sırada yayına müdahale edildiği bildirildi.

CANLI YAYIN, GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN DURDURULDU

Yayın, İsrail Savunma Bakanlığı binasının önünde yapılırken, güvenlik güçlerinin ekibe yaklaşarak yayını durdurduğu ifade edildi. Müdahale anında muhabir Çakmak’ın, İsrail’de medya üzerindeki kısıtlamalara ve özellikle yabancı basın mensuplarının karşılaştığı engellere dikkat çektiği öğrenildi.

Yayın, bu değerlendirmelerin hemen ardından kesildi.

BURHANETTİN DURAN: "KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız.



CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim.



Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.