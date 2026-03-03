Hakan Fidan İran konusunda net konuştu: Türkiye kendini her zaman korur

Orta Doğu'da uzun zamandır beklenen savaş patlak verdi.

Amerika ve İsrail, İran'a yönelik büyük bir saldırı başlattı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey isim, toplantı halinde füzelerin hedefi olarak hayatını kaybetti.

Ancak İran geri adım atmış değil.

İran, uzun yıllardır geliştirdiği füzelerle İsrail'i ve bazı Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmaya başladı.

İRAN TÜRKİYE'YE SALDIRIR MI

İran'ın ABD üslerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından akıllarda bir soru işareti belirdi.

İran, füzelerini Türkiye'ye doğru çevirir mi?

Bu konuda ilk net cevap, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

NET CEVAP

Ankara'da katıldığı iftar programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Hakan Fidan, Türkiye sayesinde bu savaşın geciktirildiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin İran tarafından hedef alınıp alınamayacağının sorulması üzerine; "İran konusundan bağımsız olarak konuşuyorum, Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz." dedi.

Hakan Fidan'ın diğer açıklamaları ise şöyle devam etti;

"Birincisi savaşan tarafları tekrar masaya getirebilir miyiz? Saldıran taraf, saldırısını ne zaman durduracak veya durdurmaya hazır? Minimumu bunun, onları tatmin edecek bir askeri yetersizliğe ulaştırmak. Minimum savaşı durdurma şartı. Maksimumu da rejim değişikliği. Yani savaş, en erken temel askeri kabiliyetlerin yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesiyle, en geç ise İran'da bir rejim değişikliğiyle sona erebilir. Bu minimum şartın gerçekleşmesi belli bir süre, belli bir askeri operasyon silsilesi isteyecek. İran geniş bir coğrafya. Füze sistemleri, radar sistemleri, hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri, deniz kuvvetleri çok yere dağılmış.

İRAN'DA KAÇ VATANDAŞIMIZ VAR

İran'da, çifte vatandaşlar dahil, yaklaşık 20 bin civarında vatandaşımız bulunuyor. İran'la olan üç sınır kapımızdan, hem Türk vatandaşlarımız hem de üçüncü ülke vatandaşları ülkemize şu an itibarıyla sorunsuz şekilde geçiş yapabiliyor.

GÖÇ DALGASI OLUR MU

Gerekli imkanlara ve planlamalara sahibiz. Şu anda İran kendi vatandaşlarını sınırdan çıkarmıyor. İran izin vermiyor şu anda. Dolayısıyla İran'dan hiç kimse gelmiyor şu anda bize ama şu anda İran halkı, bir önceki savaşta da gördük, 12-13 gün boyunca hiçbir şey yapmadılar."