Aksaray'da kahvehane kavgası sokağa taştı: Müdahale eden polise de hakaret ettiler

- Aksaray'da bir kahvehanede çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü.
- Kavgaya müdahale eden polis memurlarına hakaret edilince, polis biber gazı kullanarak olayı sonlandırdı.
- Üç kişinin yaralandığı olayda, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Dere Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede oynanan oyun yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek sokağa taşarken, şahıslar sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga eden şahıslar tüm mahalleyi ayağa kaldırırken, kavga sesleriyle yatağından kalkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
KAVGAYI AYIRMAYA GELEN MEMURA HAKARET
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek şahısları sakinleştirmeye çalıştı.
Bu sırada bağırıp çağırıp kavga eden şahıslar kendi kavgalarını bırakıp olayı yatıştırmaya çalışan polis memurlarına "Bağıramazsın" deyip küfürler etti.
BİBER GAZINI GÖRÜNCE UZAKLAŞTILAR
Polis memurunun sabrını zorlayan şahıslar kendi bağrışmalarını bir kenara bırakıp polis memurlarına bağırmaları dikkat çekerken, polis memurlarından birinin biber gazını çıkarmasıyla şahıslar olay yerinden uzaklaştı.
3 kişinin darp sonucu yaralandığı kavgada şahıslar tedaviyi kabul etmezken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine adli işlem yapılmadan şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.