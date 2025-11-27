Aksaray'da kahvehane kavgası sokağa taştı: Müdahale eden polise de hakaret ettiler Aksaray’da bir kahvehanede iki grup arasında çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Tarafların hem birbirlerine hem de olaya müdahale eden polis memurlarına hakaret ettiği anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

Göster Hızlı Özet Aksaray'da bir kahvehanede çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü.

Kavgaya müdahale eden polis memurlarına hakaret edilince, polis biber gazı kullanarak olayı sonlandırdı.

Üç kişinin yaralandığı olayda, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Dere Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede oynanan oyun yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek sokağa taşarken, şahıslar sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga eden şahıslar tüm mahalleyi ayağa kaldırırken, kavga sesleriyle yatağından kalkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. KAVGAYI AYIRMAYA GELEN MEMURA HAKARET İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bağırıp çağırıp kavga eden şahıslar kendi kavgalarını bırakıp olayı yatıştırmaya çalışan polis memurlarına "Bağıramazsın" deyip küfürler etti. BİBER GAZINI GÖRÜNCE UZAKLAŞTILAR Polis memurunun sabrını zorlayan şahıslar kendi bağrışmalarını bir kenara bırakıp polis memurlarına bağırmaları dikkat çekerken, polis memurlarından birinin biber gazını çıkarmasıyla şahıslar olay yerinden uzaklaştı. 3 kişinin darp sonucu yaralandığı kavgada şahıslar tedaviyi kabul etmezken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine adli işlem yapılmadan şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı. 3. Sayfa Haberleri Ordu'da bıçaklanan öğretmen yaralandı: 3 gözaltı

