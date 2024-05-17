Aksaray'da kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı

DHA
Bugün saat 18.00 sıralarında, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde Abdullah Altan(37), bir arkadaşının müstakil evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken, cam panelin üzerine düştü.
4 metre yükseklikten düştü
Camın kırılması sonrası sıcak su ile haşlanan Altan, 4 metre yükseklikten düştü. Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, tedaviye alındı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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