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Aksaray'da kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı

Aksaray'da kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı Çatıda kontrol ettiği güneş enerjisi panelinin üstüne düşen Abdullah Altan, sıcak su ile haşlanarak yaralandı.