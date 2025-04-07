Aksaray'da otomobil, tarım işçilerine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İHA

Bugün öğle saatlerinde Aksaray’ın Eskil ilçesi Kökez-Çulfa yolu üzerinde meydana gelen kazada, tarlada çalışan ve yolun karşısına geçmeye çalışan iki tarım işçisine otomobil çarptı. B.S. (58) idaresindeki 68 HH 612 plakalı araç, karşıya geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Semilhullah Tahari (26) ve E.M.’ye (19) çarptı.

YARALI İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, sürücü B.S. ile ağır yaralanan E.M.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak Semilhullah Tahari’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.