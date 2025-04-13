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İHA

Aksaray'da yolda alkol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yolan kendilerine doğru gelen otomobile el feneriyle ikaz vererek 'dur' ihtarında bulundu.

Uygulama noktasına 500 metre kala polisin ikazını gören sürücü, frene basıp durmak yerine yoldan geri dönerek ters şeritten kaçtı.

EKİPLER KAÇAK SÜRÜCÜYÜ ÖNÜNÜ KESEREK YAKALADI

Aracın kaçması üzerine polis ekipleri de kaçan sürücünün peşine düştü.

Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca anı kameralara da yansırken polis ekibi, şahsın kaçtığı yöne tam tersi istikametten girip önünü keserek yakaladı.

YAKALANAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yakalanan S.K. isimli sürücüye alkolmetre ile ölçüm yapan polis, sürücünün 0.71 promil alkollü olduğunu belirledi.

Bunun üzerine araç sürücüsü işlemlerin yapılması için polis otosu başına alınırken, kimlik numarasından sorgulanan sürücünün aday sürücü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Aday sürücü olması nedeniyle sürücünün ehliyeti, alkollü araç kullanmaktan daimi olarak iptal edildi.

Ehliyetinin iptal edildiğini öğrenen sürücü bir süre şoka girip, defalarca polis memurlarına ehliyetini sordu.

"VALLAHİ İLK DEFA YAKALADINIZ BENİ"

Ehliyetinin iptal edildiğine inanamayan sürücü, daha sonra polis memurlarına, "Sizin işiniz yakalamak, bizimki yakalanmamak." dedi.

Bunun üzerine bir de "Vallahi ilk defa yakaladınız beni." diyerek adeta her zaman alkollü araç kullandığını itiraf eder gibi konuşan sürücü, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da, "Lan abi nasıl çekiyorsun, vallahi billahi ayıp ediyorsun." diye tepki gösterdi.

9 BİN 268 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira ceza kesilirken, aday sürücü ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.