Aksaray'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

- Aksaray'da kimliği belirsiz biri, tartıştığı Selçuk Ağıl'ı satırla ağır yaraladı.
- Yaralı Ağıl, hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
- Ağıl'ın hayati tehlikesi sürüyor ve olayın soruşturması devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aksaray merkez Taşpazar Mahallesi'nde Selçuk Ağıl, kimliği belirsiz şahısla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şahıs, satırla Ağıl'a saldırdı.
Kalçasına aldığı satır darbesiyle yaralanan Ağıl, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
39 yaşındaki Ağıl, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri olayı soruşturmaya devam ediyor.