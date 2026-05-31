Fethiye’de Arsenal ve PSG taraftarı arasında kavga çıktı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Arsenal, finalde karşı karşıya geldi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetti.

Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmada Arsenal’i seri penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre maçı takip eden Arsenal ve PSG taraftarları arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer futbolseverler yaşanan gerginliği ayırmak için müdahalede bulundu.

OLAY BÜYÜMEDİ

Kavga nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olayın büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.