Sıcaklıklar yükseliyor: Türkiye için 'Süper El Nino' uyarısı

Şiddetli yağışlarla geçen mayıs ayının ardından Türkiye, haziran ayına yaz sıcaklarıyla giriş yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar kademeli olarak yükselirken uzmanlar, bu yaz etkili olması beklenen “Süper El Nino” nedeniyle ekstrem hava olaylarında artış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Sıcaklık rekorları, kuraklık ve ani sağanaklar bu sezonun belirleyici unsurları arasında gösteriliyor.

KARADENİZ VE TRAKYA DIŞINDA YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK

Bugün Trakya ve Karadeniz hattı dışında ülke genelinde sağanak beklenmiyor. Açık havanın hakim olacağı İstanbul’da sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek. Başkent Ankara’da ise sıcaklık 23 dereceyi görecek.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde 30 derece sınırı aşılacak. İzmir 31, Aydın 32 derece olacak. Akdeniz’de Antalya 27, Adana ise 30 dereceye ulaşacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de ısındı. Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde sıcaklıklar 29-30 derece bandına çıktı.

HAFTAYA HAVA DAHA DA ISINACAK

Kurban Bayramı tatili sonrası yeni hafta ve haziran ayı, Karadeniz Bölgesi hariç güneşli havayla başlayacak.

İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIKLARI

İstanbul’da sıcaklık yarın bir kademe daha artarak 27 dereceye ulaşacak. Ankara’da da sıcaklık 25 dereceye yükselecek. İzmir 32, Aydın 33, Antalya 27, Adana 31, Şanlıurfa ise 32 derece olacak.

Trakya Bölgesi ile Karadeniz’in sahil kesimleri ve iç bölgelerinde ise yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aniden bastırabilecek yağışlar nedeniyle dere yataklarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLI

Sıcaklıklar yaz değerlerine ulaşırken, salı günü de etkisini sürdürecek. Ancak bu kez Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında ülkenin genelinde sağanak yağışlar etkili olacak.

Aynı gün hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor.

PERŞEMBE HAVA SICAKLIĞI 29 DERECEYE ÇIKACAK

Sıcaklık artışı haftanın ilerleyen günlerinde kademeli olarak devam edecek. Çarşamba günü İstanbul’da sıcaklık 28 derece olacak.

Perşembe günü Megakent'te bulutluluk dağılacak ve güneş yüzünü daha fazla gösterecek. İstanbul’da sıcaklığın 29 dereceye ulaşması bekleniyor.

Aynı gün ülkenin batısında sıcaklık değerleri 30 derecenin üzerine çıkacak. İzmir 33, Aydın ve Manisa 34, Muğla 29, Bursa 31 ve Edirne 32 derece olacak.

"SÜPER EL NİNO YAZIN ETKİLİ OLACAK"

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, yaz aylarında etkili olması beklenen “Süper El Nino”nun Türkiye’de sıcaklık rekorlarını, kuraklığı, orman yangınlarını ve ani sel olaylarını artırabileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN ETKİSİ YOK ANCAK DOLAYLI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Küresel ısınma sürecine eklenebilecek güçlü bir El Nino olasılığının iklim sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini belirten Tağıl, El Nino’nun Türkiye’ye doğrudan etkisinin bulunmadığını ancak atmosferik sirkülasyonu değiştirerek dolaylı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

GEŞMİŞTE SÜPER EL NİNO YAŞANAN YILLAR

Geçmişteki güçlü El Nino dönemlerine değinen Tağıl, 1997-1998, 2015-2016 ve 2023-2024 yıllarında kuraklık ve yangın olaylarında artış gözlemlendiğini hatırlattı.

Bu yaz da “Süper El Nino”nun sıra dışı hava olaylarını artırabileceğini belirten Tağıl, “Yaz mevsimi stabil değil; zaman zaman yüksek sıcaklıkların ve şiddetli kuraklığın görüldüğü, yangın riskinin arttığı, ancak aynı zamanda kısa süreli ekstrem hava olaylarının da yaşanabileceği bir dönem bekliyoruz.” dedi.

SICAKLIK REKORU GELEBİLİR

“Süper El Nino” etkisinin 2027’ye kadar sürebileceğini ifade eden Tağıl, 2026–2027 döneminde sonbaharın mevsim normallerinin üzerinde geçebileceğini söyledi.

Bu süreçte ekstrem hava olaylarının da artabileceğini vurgulayan Tağıl, orman yangınları ve sel olaylarının daha sık görülebileceğini, 2026 yazı ve 2027 boyunca yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasının da olası olduğunu dile getirdi.

Tağıl ayrıca Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuraklık riskinin artacağını, Karadeniz’de ise şiddetli yağış ve sel olaylarının öne çıkabileceğini belirtti.

DOĞU AKDENİZ’E DİKKAT

Tağıl, yaz sonunda deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Akdeniz ve Karadeniz’de ortalamanın üzerindeki sıcaklıkların, sonbaharda kuzeyden gelecek soğuk hava kütleleriyle birleşerek fırtınalar, kuvvetli sağanaklar ve Akdeniz’e özgü “medicane” tipi tropikal benzeri fırtınalar için uygun koşullar oluşturabileceğini söyledi. Bu durumun özellikle Doğu Akdeniz’de etkili olabileceğini belirtti.