Denizli'deki otobüs kazasında cenazeler çıkarıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı.

Denizli-Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesinde, İzmir-Antalya ekspres seferini yapan Mustafa Fevzi Mertun idaresindeki yolcu otobüsü kontrolden çıktı.

Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otobüs, bir anda alev topuna döndü.

8 YOLCU CAN VERDİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yanan otobüsten çıkmayı başaran yaralı yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemelerde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun ile birlikte yabancı uyruklu 1 kişi ve 9 aylık bir bebek olmak üzere toplam 8 yolcu hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ ACI GERÇEK

Yaralılar bölgeleye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 1'i bebek, 38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı ve yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazada başka ölen veya yaralanan olma ihtimaline karşı otoyolun kenarındaki otluk ve makilik alanda arama yaptı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.