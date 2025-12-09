Abone ol: Google News

Siirt'te 11 yaşındaki çocuk ayağını çapa makinesine kaptırdı

Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptırması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 00:14
Siirt'in Eruh ilçesi Bilgili köyünde 11 yaşındaki Demhat B., ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

