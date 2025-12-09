Siirt'te 11 yaşındaki çocuk ayağını çapa makinesine kaptırdı

- Siirt'te 11 yaşındaki Demhat B., ayağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralandı.
- Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
- İlk müdahale sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Eruh ilçesi Bilgili köyünde 11 yaşındaki Demhat B., ayağını çapa makinesine kaptırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.