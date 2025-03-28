AA & Ensonhaber
Antalya'nın Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobili polis ekipleri şüphe üzerine durdurmak istedi.
Sürücü M.B. (42), polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçtı.
Uzun süren kovalamacanın ardından çevre yolu üzerinde ters yöne giren M.B. idaresindeki otomobil, İ.A. kontrolündeki otomobille çarpıştı.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Kazada yaralanan M.B., polis ekiplerince çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
M.B.'nin 1.94 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış