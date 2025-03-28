Haberler



3. Sayfa



Antalya'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı

Antalya'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobilin başka bir araca çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.