Amasya’da 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesi Otogar Kavşağı’nda, Mustafa Coşkun idaresindeki 05 FH 842 plakalı tır ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 36 AAT 074 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da büyük hasar oluştu.

ARAÇLARDA SIKIŞAN 3 KİŞİ YARALI ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.