Kastamonu'da piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle cami imamı yaşamını yitirdi

- Kastamonu'nun Abana ilçesinde İmam Muhammed Yıldırım, piknik tüpünden sızan gazdan etkilenerek fenalaştı.
- Eşinin çağrısıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde acı olay...
Bağlık Mahallesi'nde görev yapan İmam-Hatip Muhammed Yıldırım, evinde piknik tüpünden sızan gazdan etkilenerek fenalaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu fark eden eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Taşköprü ilçesine bağlı Kuzkallınkese köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılması üzere hastane morguna kaldırıldı.