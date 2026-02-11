Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı parçası, İran yapımı kamikaze çıktı Ünye ilçesinde dün sabah saatlerinde kıyıya vuran insansız hava aracının, yapılan teknik incelemeler sonucunda İran menşeli bir 'kamikaze İHA' olduğu belirlendi.

Göster Hızlı Özet Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile İran yapımı bir kamikaze İHA parçası vurdu.

Güvenlik nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yol trafiğe kapatıldı.

Parça inceleme için emniyet birimlerine teslim edildi ve araştırmalar sürüyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ordu'nun Ünye ilçesinde yabancı bir cisim gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. İHA OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN CİSİM İÇİN UZMAN EKİPLER ÇAĞRILDI Olay yerine gelen ekipler, bölgeye güvenlik önlemi şeridi çekti. İlk bakışta bir insansız hava aracı (İHA) parçası olduğu anlaşılan cisim için bölgeye uzman ekipler çağrıldı. YOL TRAFİĞE KAPATILDI İncelemeler sırasında patlama riskine karşı Devlet Sahil Yolu, çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma boyunca trafik akışı, alternatif güzergâhlardan sağlandı. İSTANBUL'DAN SAS KOMANDOLARI GELDİ Parçanın detaylı incelenmesi üzerine bölgeye 4 kişilik SAS Komando timi, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, Ordu Sahil Güvenlik ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı personel sevk edildi. İRAN MENŞELİ KAMİKAZE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda, kıyıya vuran parçanın, İran yapımı bir kamikaze İHA olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından İHA parçası, detaylı analizler yapılmak üzere emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. 3. Sayfa Haberleri Iğdır'da 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı: 16 yaşındaki çocuğa saldırdı

