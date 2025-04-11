Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Amasya'da kent merkezine doğru giden Yakup Tepecik’in kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip, otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINDAKİ ADAM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibi tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Tepecik, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Yakup Tepecik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Tepecik’in 6 ay önce İl Özel İdaresinden emekli olduğu öğrenildi.