Amasya’da kamyonetler çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

- Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.
- Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde feci kaza...
Şeref K. yönetimindeki kamyonet, önünde seyir haldeki Ali A.’nın kullandığı kamyonete arkadan çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Hasar gören araçlardaki yaralıların yardımına vatandaşlar yetişti.
Kazada sürücülerin yanı sıra Satı K. ve Zeynal A. da yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.