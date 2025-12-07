Abone ol: Google News

Merzifon ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken bölgeye sevk edilen ambulanslar yaralıları hastaneye sevk etti.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 18:18
Amasya’da kamyonetler çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
  • Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.
  • Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
  • Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şeref K. yönetimindeki kamyonet, önünde seyir haldeki Ali A.’nın kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Hasar gören araçlardaki yaralıların yardımına vatandaşlar yetişti.

Kazada sürücülerin yanı sıra Satı K. ve Zeynal A. da yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

