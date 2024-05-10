Amasya'da kendilerini polis olarak tanıttılar: Yaşlı kadını dolandırılmaktan polis kurtardı Parasını kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişilere göndermek üzere bankadan çeken yaşlı kadını dolandırılmaktan polis ekipleri kurtardı. Yaşlı kadının kızı, annesinin çok korktuğunu söylerken polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.

DHA

Amasya'da telefon dolandırıcıların hedefi olan yaşlı kadın, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Öğle saatlerinde Yüzevler Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi, Vahide Yurttaş’ı arayıp, kendini savcı olarak tanıtarak isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını, para yatırmaması halinde ise aklanamayacağını söyledi.

Bunun üzerine Yurttaş, 46 bin lira değerindeki altını bozdurup, hesabındaki 8 bin lirayı da çekerek mahalle muhtarının yanına gitti.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Yurttaş, durumu anlatıp, parayı bu kişinin hesabına yatıracağını söyledi. Bunun üzerine muhtar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, polis, asker veya savcının kendisinden para istemeyeceğini, yabancı numaraları açmaması gerektiğini söyleyerek, Vahide Yurttaş’ın dolandırılmasını engelledi.

"Kadınla telefonda konuşarak talimat verdi"

Bu sırada dolandırıcının Yurttaş’ı araması üzerine ekipler, şüpheliyi oyalamasını istedi.

Dolandırıcı yaptığı konuşmada, “Sizi son kez uyarıyorum, siz de yoruldunuz biz de yorulduk. Devlet elinden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyor. Bankaya gidin görevliye az önce geldim, bu parayı yatırın, borcum var yeğenime, beni arayıp duruyor. Ben çok yoruldum, ben yaşlıyım, bana yardımcı olun, ben de evime döneyim diyeceksin." dedi.

Polis, şüphelinin yerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

"FETÖ suç örgütüne karıştınız, diyerek annemi kandırmışlar"

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden Vahide Yurttaş’ın kızı Ayşenur Tiryaki (35), “Dün gündüz vakti annemi aramışlar. Bana annem akşam söyledi. Çünkü, kimseye haber verme diye bayağı annemi korkutmuşlar. FETÖ suç örgütüne karıştınız, adınıza birikmiş dosyalarınız var, sizi bundan aklamamız için bizim hesabımıza para göndermeniz gerekiyor demişler. Annem de bankaya gitmiş, bankada para olmadığı için banka görevlileri paranızı yarın verebiliriz deyince annem geri dönmüş. Telefondaki kişi de anneme o zaman yarın sizi ararız deyip telefonu kapatmışlar. Bu sabah da yine annemi telefonla arıyorlar. Onun üzerine annem de maalesef bankaya gidip, parasını çekmiş. Mahalle muhtarımıza konuyu anlatınca muhtar da direkt polisi çağırmış. Şimdilik annemin bir zararı yok.” dedi.

"Annemi ikinci defa ikna ederek bu parayı bankadan çektirmişler"

Annesini çok korkuttuklarını söyleyen Ayşenur Tiryaki, “Birine haber verirsen kızın da bu örgüte bulaşır bir daha onu da aklayamazsın gibi şeyler söylemişler. Annem muhtara, muhtar da polis ekiplerine haber vermeseydi, belki annemin o bankadan çektiği para gitmişti. Belki değil, kesin o para gitmişti, çünkü annemi o kadar iyi ikna etmişler ki, ben dün arayanlar dolandırıcı dediğim halde bile annemi ikinci defa ikna ederek bu parayı bankadan çektirmişler, bir gün sonra. Polisler gelip annemle konuşmasaydı, annem asla onların dolandırıcı olduklarına inanmazdı. Polis ekiplerine de annemi kurtardıkları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)