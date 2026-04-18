Fenerbahçe'nin nisan ayı kabusu!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin, dün gece Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. 10 kişi kalan rakibinden son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, son 4 yıldır her nisan ayında şampiyonluk yolunda fırsatları tepiyor.
FENERBAHÇE'YE NİSAN AYINDA BİR ŞEYLER OLUYOR
Sarı-lacivertli ekip dün gecede 10 kişi kalan Rizespor'dan son dakikada yediği golle liderlik şansını kaçırdı.
YİNE AYNI SENARYO
24 Nisan 2023: Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor
22 Nisan 2024: Fenerbahçe 2-2 Sivaspor
20 Nisan 2025: Fenerbahçe 3-3 Kayserispor
17 Nisan 2026: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
BİR SEZONDA KAÇAN 2. FIRSAT
Öte yandan sarı-lacivertli ekip ayrıca bu sezonun 23. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında da son dakika yediği golle Galatasaray ile puan farkını eşitleme şansını kaçırmıştı.