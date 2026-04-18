Fenerbahçe'nin nisan ayı kabusu!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, son yıllarda ligin aynı dönemlerinde yaşadığı kayıplarla dikkat çekiyor.

Sarı-Lacivertliler, son 4 sezonda yaşadığı kritik kayıplar dikkat çekti.

Fenerbahçe Nisan ayında özellikle bu kayıpları yaşıyor ve şampiyonluk yarışından uzaklaşıyor.

FENERBAHÇE'YE NİSAN AYINDA BİR ŞEYLER OLUYOR

Bu sezon da benzer bir tablo yaşandı.

Sarı-lacivertli ekip dün gecede 10 kişi kalan Rizespor'dan son dakikada yediği golle liderlik şansını kaçırdı.

Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşadı.

YİNE AYNI SENARYO

24 Nisan 2023: Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

22 Nisan 2024: Fenerbahçe 2-2 Sivaspor

20 Nisan 2025: Fenerbahçe 3-3 Kayserispor

17 Nisan 2026: Fenerbahçe 2-2 Rizespor

BİR SEZONDA KAÇAN 2. FIRSAT

Öte yandan sarı-lacivertli ekip ayrıca bu sezonun 23. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında da son dakika yediği golle Galatasaray ile puan farkını eşitleme şansını kaçırmıştı.