Barış Yarkadaş anlattı: CHP yönetimi mutlak butlan çıkarsa ne yapacak

CHP'nin gündeminde şaibeli kurultaylar var...

Belediyelerde yaşanan skandallarla gündeme gelen parti aynı zamanda bir 'mutlak butlan' çıkmazı ile karşı karşıya.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan dava İstinaf aşamasında ve yakın zamanda karar çıkacağı beklentisi bazı medya kuruluşlarının gündeminde.

KULİSLERDE 'MUTLAK BUTLAN' KONUŞULUYOR

Öte yandan kulislerde yer alan bilgiler bir 'mutlak butlan' ihtimalinin hiç de az olmadığı iddia ediyor.

Siyaset dünyası ile yakın birçok gazeteci eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönebileceğini söylüyor.

BARIŞ YARKADAŞ CHP'NİN PLANINI AÇIKLADI

CHP'den 2025 yılında ihraç edilen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hande Aydemir'in moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuşan Yarkadaş, CHP yönetiminin olası mutlak butlana karşı yol haritasını açıkladı.

"ÖNCE KARAR TANINMAYACAK"

Planın üç aşamalı olduğunu ifade eden Yarkadaş, "Önce kararı tanımayacak.

Bu kararın siyasi bir karar olduğu, CHP’ye el koyma ve CHP’yi ortadan kaldırma kararı olduğu yönünde vurgu yapılacak." dedi.

"KEMAL BEY'DEN ALAMAYACAKLARINI ANLARLARSA YENİ PARTİ KURULACAK"

İkinci kısmın ise partiyi seçim yoluyla geri almak olduğunu vurgulayan Yarkadaş, "CHP Genel Merkezi'nin teslim edildiği takdirde ise Kemal Bey, yasa gereği en son genel başkan olduğu için göreve gelirse kongreleri başlatmak zorunda.

Bunlarda başarısız olunursa partiyi Kemal Bey’den geri alamayacaklarını düşünürlerse o zaman yeni bir parti kuracaklar." ifadelerini kullandı.

SİYASETTE MUTLAK BUTLAN

Siyasette "mutlak butlan" kavramı, genellikle bir seçim, karar veya kurultayda alınan sonucun hukuken geçersiz olduğu iddiasıyla kullanılır.

Yani bir kurultayda yapılan işlem, tüzüğe veya parti hukukuna aykırıysa, “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilebilir denir.

Özellikle usule uygun yapılmayan oylamalar, delege sayılarındaki hukuksuzluklar veya kanun dışı işlemler, bu kavramla ifade edilir.