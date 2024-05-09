Amasya'da papağanları kaybolan çiftin gözyaşı durmuyor Amasya’da yaşayan Zeycan ve İsmet Sirkecioğlu çifti, 8 ay önce kaybolan ‘Can’ adlı papağanları için her gün ağlayıp gözyaşı döküyor. 20 yıldır besledikleri can dostlarının İstanbul Esenler’e götürüldüğünü öğrenen Sirkecioğlu Ailesi, bulana para ödülü vereceklerini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Amasya'da yaşayan Zeycan ve İsmet Sirkecioğlu çiftinin 'Can' isimli papağanı kayboldu.

Papağanlarını kaybolduktan sonra hüzne boğulan çift, yaşadıkları Şehirüstü Mahallesini ve şehri sokak sokak dolaşıp, kayıp ilanı verdi.

Papağan 'Can' için her gün ağlıyorlar: Gören lütfen bize haber versin...

Gözü yaşlı bir şekilde papağanlarını bekleyen çift, daha sonra akıllı papağanlarının İstanbul Esenler’e götürüldüğünü öğrendi.

Bunun üzerine çağrı yapan Zeycan Sirkecioğlu, “Can ismine duyarlıdır. Hemen ses verir. Allah rızası için bu kuşu gören varsa bize haber versin. İnşallah hayırlı bir haber duyarsam çok mutlu olacağım.” dedi.

"Sabah, akşam gözyaşı döküyorum"

Can’a eş olarak alıp 10 yıldır besledikleri ‘Boncuk’ adlı diğer papağanlarının da durumdan olumsuz etkilendiğine değinen 62 yaşındaki Sirkecioğlu, “Benim ne demek istediğimi hayvanları sevenler daha iyi anlar. O benim evladım gibiydi. Hayvanlara işkence yapan kişiler var. Kuşumuz inşallah iyi, merhametli birinin elindedir. Sabah, akşam gözyaşı döküyorum. Gören, duyan varsa lütfen bize bildirsin. Can’ımızı bize kavuştursunlar.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)