Amasya'da polisler annelerin isteklerini kırmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve sportif faaliyetlere yönlendirilip topluma kazandırılmaları amacıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü'nün uyguladığı "Geleceğimizi İnşa Ediyoruz" projesi kapsamında yüzme kursu düzenlendi.

HER ŞEY POLİSLER TARAFINDAN ALINDI

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle gerçekleşen kursa katılan 15 çocuğun ihtiyaç duydukları malzemeler spor çantası, terlik, mayo, yüzme gözlüğü, havlu ve bone, polisler tarafından alındı.

Havuzda özel antrenörlerin gözetiminde 2 ay önce eğitime başlayan çocuklar, temel teknikleri öğrendi; birbirleriyle yarışır hale geldi.

"BİR KURUŞ MASRAF ETMEDİK"

Evladı Metehan'ın haftada 4 gün yüzme kursuna geldiğini anlatan Rüveyde Albayrak, "Kurs için bir kuruş bile masraf etmedik. Her şeyi polisler karşıladı. Çocuklarımız polislerin sayesinde yüzme öğrendi.

Bizim zamanımızda böyle imkanlar olmadığı için yüzme öğrenemedik. Ama şimdi çocuklarımız böyle imkanlardan faydalanıyorlar." dedi.

"KEŞKE İMKANIMIZ OLSAYDI"

Kursun duyurusu yapıldığında evladının katılma konusunda başaramayacağını düşünerek kararsız kaldığını hatırlatan 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Nurgül Aktaş da "Oğlum yoğun bir ilgiyle karşılaşarak yüzme öğrendi. Ben de yüzme bilmek isterdim. Keşke imkanımız olsaydı. Bize de kurs açılsa seve seve katılmak isterim." diye konuştu.