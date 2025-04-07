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İHA

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gören 59 yaşındaki Ali K., üç gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastaneden çıkış yaptıktan yaklaşık 50 metre sonra aniden fenalaşan Ali K., yere düşmek üzereyken çevredeki vatandaşlar tarafından desteklendi.

KALP MASAJIYLA YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekiler hemen yardım ederek, Ali K.'nın düşmesini engelledi. Kalbi duran hastaya, hastane çalışanları ve vatandaşlar tarafından anında müdahale edilerek kalp masajı yapıldı. Dakikalarca süren müdahalenin ardından, ambulansla hastaya ulaşan acil sağlık ekipleri tedaviye devam etti ve Ali K. hastaneye kaldırıldı.

"TABURCU OLMUŞTU, YÜRÜRKEN FENALAŞTI"

Olay sırasında hastanın yanındaki emekli öğretmen Rafet Öztürk, "Hasta taburcu olmuştu, ancak yürürken fenalaştı. Yere düşmek üzereyken tutarak düşmesini engelledik. Sağ olsun hastane personeli, hayatını kurtardı. Doktor 15 dakika boyunca hiç ara vermeden kalp masajı yaptı" şeklinde konuştu.