DHA
İstanbul'da Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nde 31 Mart 2023 tarihinde bıçaklı kavga sonrasında hayatını kaybeden Senar Bozdemir'in olayına ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin duruşması görüldü.
Şüpheliler hakim karşısına çıkarkan, duruşma sonrasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Adliye koridoru savaş alanına döndü
O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, adliye koridorunda taraflar arasında çıkan arbedede, yere düşen bir kişinin tekmelendiği görülüyor.
Polis ve güvenlik görevlileri ise tarafları ayırmaya çalışıyor. Kavga, tarafların sakinleşmesiyle sona erdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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