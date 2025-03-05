Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde köpek beslemek yasaklandı

DHA

Başıboş köpek sorunu, her geçen gün giderek büyüyen bir tehlikeyi olmayı sürdürüyor.

Sürü halinde gezen ve vatandaşları adeta yiyen sahipsiz köpekler için bir dizi önlem alınsa da karara karşı çıkan vatandaşlar nedeniyle bazı bölgelerde bu sorun hala sürüyor.

2025 yılının başından itibaren 5 köpek saldırısının yaşandığı Ankara'da bulunan Hacı Bayram Veli Üniversitesi, öğrencilerini korumak adına yeni bir karar aldı.

KÖPEK BESLEMEK YASAKLANDI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat tarihli kararı ile üniversite yerleşkelerinde köpek beslenmesi yasaklandı.

"KAMPÜSTE SALDIRILAR YAŞANDI"

Personele tebliğ edilen kararda, yerleşke sınırlarında köpeklerin sayısının arttığı ve saldırgan köpeklerin de aralarında bulunduğu, öğrenci, personel ve misafirlerin köpekler tarafından rahatsız edildiği ve saldırıya uğradığı belirtildi.

ÜNİVERSİTE KARARI VE GEREKÇELERİ DUYURDU

Kararda, "Yerleşkelerimiz içerisinde bu durum farklı zamanlarda sıklıkla yaşanır hale gelmiştir. Üniversitemizde meydana gelen bu gibi olayların önüne geçilebilmesi adına yerleşkelerimiz sınırları içerisinde tehlike arz eden sahipsiz köpeklerin güvenli barınaklara yerleştirilmesi ve bakımlarının sağlanarak rehabilite edilmesi hususunda ilgili kurumlar ile yazışmalar yapılarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

KARARA UYMAYANLARA İDARİ İŞLEM YAPILACAK

Bu kapsamda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasına eklenen 'İnsan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla' ibaresi çerçevesinde, yerleşkeler içerisinde köpek beslemek kişi ve toplum sağlığını etkilediğinden, üniversitemiz yerleşkelerinde köpek beslenmesinin, yerleşkeye köpek getirilmesinin ve yerleşkelere köpek maması ve benzeri yiyeceklerin getirilmesinin yasaklanmasına, bu karara riayet etmeyenler hakkında idari işlem başlatılmasına ve alınan kararın tüm personele tebliğ edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi." denildi.

BAZI ÖĞRENCİLER KÖPEKLERİ SAVUNDU

Öğrenciler, üniversite yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.

4'üncü sınıf öğrencisi Harun Yahya Güley, 4 yıldır üniversitede hayvanları beslediklerini ve hiç köpek saldırısıyla karşılaşmadıklarını söyleyerek, "Yapılan çalışma tüm köpeklerin toplatılmasından ziyade daha saldırgan köpeklerin toplatılmasına yönelik olsa daha güzel olurdu. Burada pek çok can var. Onlar bizim de evladımız gibi oluyor bir zaman sonra. Onlarla yediğimiz yemeği paylaşıyoruz. Bununla ilgili de bir kısıtlama getirildi. Ben bunu doğru bulmuyorum. Umarım bu karar en kısa sürede geri çekilir." diye konuştu.