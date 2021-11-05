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    Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 09:09
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    Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 8 şüpheli tespit edildi.

    4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    1'i emekli, 1'i ihraç 2 albay, 1 ihraç üsteğmen, 1'i görevde 5 astsubay olmak üzere 8 şüphelinin görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullarak, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haklarında örgüt mensubu olduklarına ilişkin ifadeler bulunduğu belirlendi.

    Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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