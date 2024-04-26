ABD'ye gitmek isteyen göçmenlerin tehlikeli tren yolculuğu Teksas'tan ABD'ye giriş yapmayı amaçlayan göçmenler, tren üzerinde tehlikeye davetiye çıkararak seyahat ediyor.

AA & Ensonhaber

Kendilerine yeni bir yaşam kurmak isteyen göçmenler, çareyi ABD'de arıyor.

ABD kamuoyunda tartışmalara neden olan ve bazı eyaletler ile Başkan Joe Biden yönetimi arasında kriz çıkaran göçmen hareketliliği devam ediyor.

Meksika-ABD sınırı, aylardır göçmen krizine sahne olurken, yeni göçmenler trenlerin üzerinde tehlikeli bir yolculukla sınıra ulaşmaya çalışıyor.

Teksas sınırında göçmen hareketliliği

Göçmenler, trenden indikten sonra kafileler halinde Teksas sınırına ilerliyor. ABD’ye giriş yapabilmek için bekleyişlerini sürdürüyorlar.