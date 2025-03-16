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DHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir apartmanda Hüseyin U. ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan, 2 hafta önce taşındıkları evde, iddiaya göre tartıştı.

Bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Kayahan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EVDE UYURKEN BULUNAN SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Bu sırada, olay sonrası binaya gelen polis ekipleri, Şeyma Gökçe Kayahan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Hüseyin U.'yu telefonla aradı ve evin zilini çaldı ancak yanıt alamadı.

Bunun üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, kapı çilingire açtırılıp içeri girildi.

Hüseyin U., yatak odasında uyurken bulundu.

"OLAYDAN HABERİM YOK, UYUYORDUM"

Gazi olduğu ve rehabilitasyon gördüğü belirtilen Hüseyin U., kavganın ardından ilaç alıp yatak odasına geçerek uyuduğunu, olaydan haberi olmadığını söyledi.

Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin U.'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

KOMŞULAR ÇIĞLIK SESİ DUYDUKLARINI BELİRTTİ

Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini, akşam ise bir çığlık sesi duyduklarını söyledi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.